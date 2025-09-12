Burhaniye'de 108 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 108 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Burhaniye ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, toplam 108 bin doldurulmuş makaron bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.