Burhaniye'de 108 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 108 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Burhaniye ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, toplam 108 bin doldurulmuş makaron bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
