Burhaniye Belediyesi Kuyumcu Mahallesi'nde Aşevi İnşa Ediyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye tarafından kırsal Kuyumcu Mahallesi'nde aşevi inşa ediliyor. Aşevinin yanı sıra fırın, açık oturma alanları, toplu etkinliklerin yapılabileceği teras, bulaşıkhane, pişirme alanı ve yemek alanının da bulunacağı belirtiliyor.