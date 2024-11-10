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Burhanettin Uğurlu, AK Parti Şarkışla İlçe Başkanlığına Seçildi

Burhanettin Uğurlu, AK Parti Şarkışla İlçe Başkanlığına Seçildi
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Haberler
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen 8. Olağan AK Parti İlçe Kongresinde Burhanettin Uğurlu, tek listeyle ilçe başkanlığına seçildi. Kongrede AK Parti Sivas Milletvekilleri de hazır bulundu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen AK Parti 8. Olağan Şarkışla İlçe Kongresinde İlçe Başkanlığına Burhanettin Uğurlu seçildi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde, Burhanettin Uğurlu İlçe Başkanı seçildi.

Milletvekilleri Toy ve Yıldırım, önceki dönemde görev alan partililere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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