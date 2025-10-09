Burhanettin Duran ve İbrahim Yumaklı'dan İşbirliği Değerlendirmesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek kamuoyuna doğru bilgi aktarımı ve işbirliği imkanlarını değerlendirdi.
Duran, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Başkanlığımızda misafirimiz oldu. Ziyarette, kamuoyuna doğru ve etkili bilgi aktarımı ile işbirliği imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel