Burhanettin Duran ve İbrahim Yumaklı'dan İşbirliği Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi.

Duran, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Başkanlığımızda misafirimiz oldu. Ziyarette, kamuoyuna doğru ve etkili bilgi aktarımı ile işbirliği imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."