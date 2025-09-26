Erdoğan ile Trump'tan Tarihi Görüşme

(ANKARA)-İletişim Başkanı Burhanettin Duran,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı tarihi nitelikteki görüşme ise oldukça samimi bir ortamda geçti. Görüşmede savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Duran, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ve Vaşington duraklarını içeren ABD seyahati oldukça yüksek tempolu ve verimli geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu. Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasından birçok devlet ve hükümet başkanıyla ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi. ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı tarihi nitelikteki görüşme ise oldukça samimi bir ortamda geçti. Görüşmede savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi."