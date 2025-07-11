Burhanettin Duran: Terörsüz Türkiye Hedefi İçin Adımlar Atılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Duran, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır."