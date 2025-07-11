Burhanettin Duran: Terörsüz Türkiye Hedefi İçin Adımlar Atılıyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için atılan adımları vurguladı ve ülkenin müreffeh yarınlara taşınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Duran, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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