Burhanettin Duran, Somali Bakanı'nı Ağırladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u Başkanlıkta ağırlayarak Türkiye-Somali ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlar attıklarını duyurdu.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Mohamed Nur'u, Başkanlığımızda misafir ettik. İki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Somali arasındaki ilişkileri, birçok alanda olduğu gibi stratejik iletişimde de güçlendirmeye devam edeceğiz. Tarihsel bağlara ve köklü bir geçmişe sahip olduğumuz Somali halkıyla dayanışmamız, iş birliklerimizin ve ortak geleceğimizin inşasında en güçlü dayanağımız olacaktır. Sayın Bakana ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
