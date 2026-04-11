Burhanettin Duran: Netanyahu Siyasi Varlığını Sürdürme Stratejisi Olarak Bölgeyi Kaos ve Çatışmaya Sürüklemektedir

Güncelleme:
(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin "Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Duran, şunları kaydetti:

"Gazze'de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir. Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir. Herkes Netanyahu'nun ahlaki değerlere ve başkalarına ders verecek meşruiyete sahip olmadığını bilmektedir. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA
