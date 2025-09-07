Burhanettin Duran, Filenin Sultanları'nı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda sergiledikleri eşsiz mücadele, bitmeyen azimleri ve yürekleriyle milletimizin gururu oldu. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden, Dünya Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez final oynayarak dünya ikincisi olan Filenin Sultanları'nı, teknik ekibini ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları. Hepinizle gurur duyuyoruz."