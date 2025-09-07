Haberler

Burhanettin Duran, Filenin Sultanları'nı Tebrik Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Duran, takımın mücadeleci ruhunu ve azmini övdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda sergiledikleri eşsiz mücadele, bitmeyen azimleri ve yürekleriyle milletimizin gururu oldu. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden, Dünya Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez final oynayarak dünya ikincisi olan Filenin Sultanları'nı, teknik ekibini ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları. Hepinizle gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
Taraftar şokta! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında sakatlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musluğun üzerine ıslak bez asmak sanılandan çok daha tehlikeli

Musluğun üzerine ıslak bez asanlar dikkat! Tam tersi etki yaratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.