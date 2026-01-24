Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem sonrası vatandaşları resmi açıklamalara ve teyitli bilgilere itibar etmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremle ilgili resmi kurumların açıklamalarının ve teyitli bilgilerin takip edilmesini, teyit edilmemiş paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Duran, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

