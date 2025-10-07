Burhanettin Duran'dan Mersin’deki Kaza İçin Taziye Mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Duran, hayatını kaybedenler için rahmet, aileleri için sabır diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Duran, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Mersin'de tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabrıcemil diliyorum. Bu elim kazada yaralanan vatandaşlarımıza yüce Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum."
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel