Burhanettin Duran'dan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ederek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Her iki takıma ortaya koydukları mücadele için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.