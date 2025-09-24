Burhanettin Duran'dan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti ve Beşiktaş Gain ile olan mücadeleyi değerlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ederek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Her iki takıma ortaya koydukları mücadele için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel