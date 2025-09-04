Burhanettin Duran'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi mağlup ederek tarihimizde ilk kez yarı finale çıkan Filenin Sultanlarını tebrik ediyor, final yolunda başarılar diliyorum. Yüreğinizle, emeğinizle ve azminizle nice başarılar kazanacağınız inancıyla yolunuz açık olsun."