Burhanettin Bulut: Fahrettin Koca, Hekimlerin Köle Olarak Görüldüğü Bu Sistemle Övünür Hale Gelmiştir

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki “günlük muayene sayısı” uygulamasına tepki gösterdi. Bulut, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarının lehine yasal düzenlemeler çıkarılıyormuş gibi sosyal medya üzerinden reklam yaparak; hekimlerin köle olarak görüldüğü bu sistemle övünür hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu durum hem sağlık hizmetlerinin niteliğini düşürecek hem de kölelik koşullarında çalışmayı arttıracaktır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki "günlük muayene sayısı" uygulamasına tepki gösterdi. Bulut, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarının lehine yasal düzenlemeler çıkarılıyormuş gibi sosyal medya üzerinden reklam yaparak; hekimlerin köle olarak görüldüğü bu sistemle övünür hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu durum hem sağlık hizmetlerinin niteliğini düşürecek hem de kölelik koşullarında çalışmayı arttıracaktır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan ve yürürlüğe giren 'günlük muayene sayısına dayalı teşvik ödemesi' değişikliğine tepki gösterdi. Bulut, çıkarılan her bir yönetmelikle sağlık hizmetlerinin içinin boşaltıldığını, hekimlerin meslekten biraz daha uzaklaştırıldığını kaydetti. Bulut, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz sene çıkartılan Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği ile Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hekimlerine aba altından sopa gösterildiği yetmezmiş gibi şimdi bir de ek ödeme için 'muayene sayısı' şartı belirleniyor. Pandemi döneminde canı pahasına çalışan hekimlerimize yapılan bu muamele kabul edilemez; bu yanlıştan hemen dönülmeli.

"DEĞİŞİKLİKLER HEKİMLER İÇİN BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "büyük bir müjde" olarak duyurduğu değişikliğin hekimler için "büyük bir hayal kırıklığı" olduğunu belirten Bulut, aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak olmasının, toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok sayan bir anlayış olduğuna işaret etti.

Bulut, performansa dayalı sözleşmeyle çalışmaya zorlanan, iş güvencesinden yoksun aile hekimlerine "hak ediş" şeklinde ödeme yapılmasının hekimleri köle, hastaları da müşteri olarak gören zihniyetin göstergesi olduğunu vurguladı. Bulut, şunları kaydetti:

"FAHRETTİN KOCA, HEKİMLERİN KÖLE OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ BU SİSTEMLE ÖVÜNÜR HALE GELMİŞTİR"

"Teşvik ödemesi kapsamında sadece muayene sayısı değil, herhangi bir ihtar puanı almamış olma şartı da koyulmuş. Aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1,5'i, 61 ve üzeri arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi verilecek. Hekimin ihtar puanı olması halinde ise 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle ödeme yapılmayacak. Açıkça sağlık çalışanlarımıza seslerini çıkarmamaları için yine aba altından sopa gösterilmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarının lehine yasal düzenlemeler çıkarılıyormuş gibi sosyal medya üzerinden reklam yaparak; hekimlerin köle olarak görüldüğü bu sistemle övünür hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu durum hem sağlık hizmetlerinin niteliğini düşürecek hem de kölelik koşullarında çalışmayı arttıracaktır."