Burhanettin Bulut: "Erdoğan'ın Sözüne İnanıp Türk Lirasına Yatırım Yapanların Parası Pul Oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türk lirasının reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir’ sözlerine ilişkin, “Erdoğan’ın sözleri, vatandaşlar tarafından yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemeli. Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra bile, Türk lirasında değer kaybı sürüyor. Merkez Bankası, 2024 yılında enflasyon beklentisini artırırken Erdoğan ise halka umut satıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında, ‘Dolara yatırım yapan yaya kalır’ açıklamasını yaptığında dolar kuru 2 lira 62 kuruştu. Bu açıklamanın ardından, 8 yıl içerisinde dolar, 26 liradan daha fazla artarak 28 lira 85 kuruşa çıktı. Dolar kuru, Türk lirası karşısında tam 11 kat arttı. Bir başka deyişle, paramız dolar karşısında 11 kat değer kaybetti. Erdoğan’ın sözüne inanıp Türk lirasına yatırım yapanların parası pul oldu. Ekonomi, deneme yanılmayla yönetildi. Ekonomiyi uçurumun eşiğine getirdiler, boş sözlerle halka umut satıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türk lirasının reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir' sözlerine ilişkin, "Erdoğan'ın sözleri, vatandaşlar tarafından yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemeli. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra bile, Türk lirasında değer kaybı sürüyor. Merkez Bankası, 2024 yılında enflasyon beklentisini artırırken Erdoğan ise halka umut satıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında, 'Dolara yatırım yapan yaya kalır' açıklamasını yaptığında dolar kuru 2 lira 62 kuruştu. Bu açıklamanın ardından, 8 yıl içerisinde dolar, 26 liradan daha fazla artarak 28 lira 85 kuruşa çıktı. Dolar kuru, Türk lirası karşısında tam 11 kat arttı. Bir başka deyişle, paramız dolar karşısında 11 kat değer kaybetti. Erdoğan'ın sözüne inanıp Türk lirasına yatırım yapanların parası pul oldu. Ekonomi, deneme yanılmayla yönetildi. Ekonomiyi uçurumun eşiğine getirdiler, boş sözlerle halka umut satıyorlar" dedi.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk lirasının reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir" açıklaması ile ve dolarla ilgili sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Bulut, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"ERDOĞAN, 'DOLARA YATIRIM YAPAN YAYA KALIR' AÇIKLAMASINI YAPTIĞINDA DOLAR KURU 2 LİRA 62 KURUŞTU. 8 YIL İÇERİSİNDE DOLAR, 28 LİRA 85 KURUŞA ÇIKTI"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türk lirasının reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir' sözleri, vatandaşlar tarafından yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemeli. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra bile, Türk lirasında değer kaybı sürüyor. Merkez Bankası, 2024 yılında enflasyon beklentisini artırırken Erdoğan ise halka umut satıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında, 'Dolara yatırım yapan yaya kalır' açıklamasını yaptığında dolar kuru 2 lira 62 kuruştu. Bu açıklamanın ardından, 8 yıl içerisinde dolar, 26 liradan daha fazla artarak 28 lira 85 kuruşa çıktı.

"ERDOĞAN'IN SÖZÜNE İNANIP TÜRK LİRASINA YATIRIM YAPANLARIN PARASI PUL OLDU"

Dolar kuru, Türk lirası karşısında tam 11 kat arttı. Bir başka deyişle, paramız dolar karşısında 11 kat değer kaybetti. Erdoğan'ın sözüne inanıp Türk lirasına yatırım yapanların parası pul oldu. Ekonomi, deneme yanılmayla yönetildi. Ekonomiyi uçurumun eşiğine getirdiler, boş sözlerle halka umut satıyorlar. 'Faiz neden, enflasyon sonuç' safsatasıyla enflasyonu ve dolar kurunu tetiklediler, şimdi tam tersini yapıyorlar. Arap ülkelerinden dolar getirmek için çalmadık kapı bırakmadılar. Bir ülkeye yabancı sermaye hukuk devletinin gereklerini yerine getirirsen, politikaların öngörülebilir ve şeffaf olursa, bağımsız kurullara siyasi müdahale edilmezse gelir.

"ÜRETİMİ ARTIRMADAN; HUKUK DEVLETİNİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEDEN, POLİTİKALAR ÖNGÖRÜLEBİLİR VE ŞEFFAF OLMADAN VE BAĞIMSIZ KURULLARA MÜDAHALEDEN VAZGEÇİLMEDEN EKONOMİ DÜZELMEZ"

Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon beklentisini yüzde 58'den yüzde 65'e; 2024 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkardı. Son iki yılda beklentilerinin üzerinde gerçekleşen enflasyon verileri de dikkate alındığında, Erdoğan'ın 2015 yılından beri zaman zaman dile getirdiği 'TL'deki değer kaybının sona erdiği' yönündeki açıklamaları havada kalıyor. Başka bir deyişle, Merkez Bankası başka Erdoğan başka söylüyor. Ülkemizde üretimi artırmadan; hukuk devletinin gereklerini yerine getirmeden, politikalar öngörülebilir ve şeffaf olmadan ve bağımsız kurullara müdahaleden vazgeçilmeden ekonomi düzelmez. Yatırım yalnızca faiz yüksek diye gelmez."

BULUT, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ SIRALADI

CHP'li Bulut, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolarla ilgili 2015 yılından bu yana yaptığı açıklamaları ve dolar kurundaki artışları da şöyle sıraladı:

"6 Mart 2015: 'Açık ve net söyleyeyim, özellikle faiz lobisi veya dolara aşırı yatırım yapanlar yaya kalabilirler' (Dolar: 2,62 TL.)

2 Aralık 2016: 'Yastık altında dövizi olanlar gelsin, parasını altına, TL'ye dönüştürsün. Ne lüzum var dövize değer kazandıracağız' Dolar: (3,51 TL.)

27 Kasım 2017: 'Bugün, 'Döviz üç kuruş yükseldi, akaryakıt iki kuruş arttı' diye karalar bağlayanlar ancak 15-20 yıl öncesinin Türkiye'sini bilmeyenler olabilir. Ülkemizin ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu, dövizin üç-beş kuruş değil, 5-10 kat birden arttığı günlerden buralara geldik' (Dolar: 3,90 TL.)

12 Nisan 2018: 'Türkiye yoluna devam ediyor, bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler' (Dolar: 4,11 TL.)

23 Mayıs 2018: 'Lütfen kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik budur, yerlilik budur, vatanseverlik budur' (Dolar: 4,73 TL.)

3 Ağustos 2018: 'Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın, altınlarınızı çıkarın' (Dolar: 5,08 TL.)

9 Ağustos 2018: 'Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var' (Dolar: 5,48 TL.)

10 Ağustos 2018: 'Dolar bizim yolumuzu kesemez, endişe etmeyin. Faiz lobilerine sesleniyorum: Boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız' (Dolar: 6,42 TL.)

18 Ocak 2022: 'Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek faiz de aynı şekilde düşecek' (Dolar: 18,79 TL.)

28 Mart 2022: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak bir programı uyguluyoruz' (Dolar: 14,83 TL.)

22 Kasım 2023: 'TL'nin reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir' (Dolar: 28,85 TL.)"