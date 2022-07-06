Burhanettin Bulut: Bugün Türkiye'de, Kanser İlacından Tutun da Önemli Önemsiz Tüm Kalemlerde İlaç Yokluğu Yaşanıyor

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Bugün Türkiye'de, kanser ilacından tutun da önemli önemsiz tüm kalemlerde ilaç yokluğu yaşanıyor… Yeni molekül ilaçlar, yeni nesil ilaçlar Türkiye'ye gelmiyor. Vatandaş, hastaneden randevu dahi alamıyor. Eczaneye geldiğinde ya ilaç bulamıyor; bulsa bile ödediği ilaç fiyat farkı, geçen yılla mukayese edildiğinde iki katına çıkmış durumda. Bu konuda bakanlığı son defa göreve davet ediyoruz. Aksi taktirde eczaneler ayakta kalamaz; sağlık hizmetleri, sağlık sunucuları topyekün batmak durumunda kalır" dedi.

Mesleği eczacılık olan Burhanettin Bulut, Türkiye'de yaşanan ilaç krizi ve İlaç Fiyat Kararnamesi'nin 13 yıldır güncellenmemesi ile ilgili bugün açıklama yaptı. 29 yıldır eczacılık yaptığını ve böyle bir dönemi daha önce hiç görmediğini belirten Bulut, şunları söyledi:

"BUGÜN TÜRKİYE'DE, KANSER İLACINDAN TUTUN DA ÖNEMLİ ÖNEMSİZ TÜM KALEMLERDE İLAÇ YOKLUĞU YAŞANIYOR"

"29 yıldır eczacıyım, böyle bir dönem hiç görülmedi. Hasta, reçetesi ile eczaneye geldiğinde, şayet beş kalem ilaç var ise bunun dördünü bir eczanede ancak bulabiliyor. Bir ilaç için de eczane eczane dolaşıyor. Bu, büyük şehirlerde böyle. Peki ilçelerde ya da sadece bir eczane olan yerlerde? Oralarda vatandaş, resmen ilaca ulaşamıyor. Türkiye'de bugün ilaç yokluğu yaşanıyor. Üreticilere baktığınızda; yerli üretici, 'Bu maliyetlerle ilaç üretmek mümkün değil' diyor. Ya çok az miktarda ilaç üretiyor ya da hiç üretmiyor. İthalatçıya baktığınızda; eğer günlük fiyat alamıyorsa o da ithalatta minimum seviyede ilaç üretir halde. Bugün Türkiye'de, kanser ilacından tutun da önemli önemsiz tüm kalemlerde ilaç yokluğu yaşanıyor. Bunun sebebi ise iktidar.

"ARADAN GEÇEN ONCA SENEYE RAĞMEN İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ YENİLENMEDİ"

Türkiye'de ilaçların fiyatını bakanlık belirliyor. 2009 yılında çıkan kararname ile -ki o dönemde eczacılar, örgütleri de bu kararnameye destek verdi- Avrupa'nın en ucuz üç ülkesinden alınan fiyat referans kabul edilerek euro kuru üzerinden fiyatlandırılıyor. Ancak aradan geçen onca seneye rağmen İlaç Fiyat Kararnamesi yenilenmedi. Aksine, daha da kötü hale geldi. Örneğin şu anda Türkiye'de ilaç fiyatlarında referans alınan euro kur oranı 6,29 TL. Bugün kur 17 liraya gelmiş olmasına rağmen 6,29'un üzerinden ilaç fiyatlandırılıyor. Böylesi derin bir makas oluşan ilaç fiyatlarına tabii ki firmalar ne ithal eder ne de ilacı üretir. O açıdan yapılması gereken ilk müdahale, ilaç fiyat kararnamesini yenilemektir.

"YENİ MOLEKÜL İLAÇLAR, YENİ NESİL İLAÇLAR TÜRKİYE'YE GELMİYOR"

Bugün medikalciler zor durumda ise eczacılar eczanelerini kapatıyor ise yerli ilaç sanayii ilaç üretmekten vazgeçmiş ise bunun sebebi iktidardır. Şayet bakanlık ilaç fiyatlarını, tüm sağlık hizmetlerinin fiyatlarını belirliyor ise bu sektörlerin ayakta kalmasını, vatandaşların ilaca, sağlığa ulaşmasını da sağlamak durumunda. Yeni molekül ilaçlar, yeni nesil ilaçlar Türkiye'ye gelmiyor. Vatandaş, hastaneden randevu dahi alamıyor. Eczaneye geldiğinde ya ilaç bulamıyor; bulsa bile ödediği ilaç fiyat farkı, geçen yılla mukayese edildiğinde iki katına çıkmış durumda. Bu konuda bakanlığı son defa göreve davet ediyoruz. Aksi taktirde eczaneler ayakta kalamaz; sağlık hizmetleri, sağlık sunucuları topyekün batmak durumunda kalır."

ANKA / Güncel