Burhanettin Bulut, Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'ni Kazanan Gazetecileri Tebrik Etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TBMM'nin himayesinde düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'nde ödül alan gazetecilerle bir araya gelerek, basın emekçilerini tebrik etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'ne layık görülen gazetecileri tebrik etti.
Bulut, yaptığı açıklamada, TBMM'nin himayesinde düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'nde gazetecilerle bir araya geldiğini belirtti.
CHP'li Bulut, "Bu anlamlı akşamda ödül alan tüm gazetecileri ve mesleğinin onuruna sahip çıkan tüm basın emekçilerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel