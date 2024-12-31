PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, savaşı, Sudan halkının yararına sonuçlandırmaya hazırlandıklarını belirterek, "Zafer saati yaklaştı." dedi.

Burhan, Sudan'ın bağımsızlığının 69. yıl dönümü münasebetiyle, halka hitap etti.

Bağımsızlık yıl dönümünün bu yıl zor şartlar altında geçtiğini belirten Burhan, Allah'ın yardımı ve halkın birliğiyle zafere doğru gittiklerini söyledi.

Burhan, savaşı, Sudan halkının yararına sonuçlandırmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Ortada birçok çözüm girişimi ve platformu olduğuna işaret eden Burhan, "Yolumuz net, o da Sudan halkının yolu." dedi.

Burhan, ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) kastederek, "Sudan halkının, katilleri, suçluları ve onların destekçilerini bir daha kabul etmesi mümkün değildir." dedi.

Ülkede, durumun savaşın başladığı 15 Nisan 2023 öncesine dönmeyeceğinin altını çizen Burhan, hükümetin, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, güvenliğini sağlamak, altyapı, sağlık, eğitim ve tarım hizmetlerinin sürdürülmesini desteklemek için önemli çabalar sarf ettiğini dile getirdi.

Burhan, kıtlık haberlerinin "saf iftira" olduğunu ve bu haberlerin "Sudan'ın işlerine müdahale etmek" amacıyla yapıldığını vurguladı.

Sudan halkına destek veren "kardeş ve dost" ülkelere, Birleşmiş Milletler (BM) ve kuruluşlarına teşekkür eden Burhan, "Zafer saati yaklaştı." diye konuştu.

Burhan, "Bir halk ve bir ordu olarak, acılara veda ettiğimiz, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bu yıl dönümümüzün bizlere geri dönmesini, hayal ettiğimiz vatanı inşa etmenin sağlam temellerini atmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." temennisinde bulundu.

Sudan'da, Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar sürüyor.