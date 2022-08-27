BURHAN SPORLA ENGELLERİ AŞTI

Hafif derece mental retardasyon (zeka geriliği) engeli bulunan 23 yaşındaki Burhan Güldür, her gün spor yaparak hayata tutunuyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın takibini yaptığı Burhan, spora başladıktan sonra hem zayıfladı hem de sosyal bir hayata kavuştu.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan özel çocukların topluma karışması ve aktif bir birey olması için çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyor. Bu kapsamda uzun yıllardır takibi yapılan ve yüzde 50 mental retardasyon engeli bulunan 23 yaşında Burhan Güldür de azmiyle takdir topluyor. Gönül Elleri Çarşısı'nın iyilik atölyelerinde kendisi gibi özel çocuklar ile birlikte atölye çalışmalarına katılan Burhan, 4 yıl önce de boksa başladı. Özel bir spor salonda boks ve fitness çalışmaları yapan Burhan hem zayıfladı hem de sosyal bir hayatı oldu.

?BOKS YAPIYORUM HER ŞEYİ ÖĞRENİYORUM?

Spor yapmayı çok sevdiğini belirten Güldür, 'Ben boks yapıyorum. Sıkı çalışıyorum. Hocamı çok seviyorum. Her şeyi öğreniyorum. Gönül Elleri Çarşısı'nı da çok seviyorum. Şadi Yazıcı, Fatma Yazıcı, arkadaşlarım ve annelerimiz ile birlikte Gönül Elleri Çarşısı'na sık sık gidiyoruz. Şadi Başkan ve Fatma Yazıcı'yı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

'SPOR YAPMAK BURHAN'A SPOR GÜVEN GETİRDİ'

Burhan'ın annesi İlknur Güldür,? Burhan'ın her antrenmanına muhakkak geliyorum. Başından sonuna kadar izliyorum ve gurur duyuyorum. Antrenör Özlem Hanım, Burhan için çok büyük dönüm noktası. Burhan sporu yapıyor, ben de onu izlediğim zaman farklı duygular içerisinde oluyorum. Yapabiliyor, başarıyor. Gönül Elleri Çarşısı ile tanışmamızdan sonra hayatımız çok değişti. Gönül Elleri Çarşısı'nda dersler oluyor, etkinlikler oluyor ve sosyalleşiyor. Spor yapmak Burhan'a güven getirdi. Bir şey başarmanın gururunu yaşıyor. İçine kapanan Burhan gitti, bir şey olduğu zaman cevap veren bir Burhan geldi. Spor olsun, Gönül Elleri Çarşısı olsun bambaşka bir durum oldu? dedi.

'BURHAN SPORU VE BOKSU ÇOK SEVİYOR'

Burhan'ın antrenörü Özlem Dinç ise 'Burhan'la yaklaşık 4 yıl önce tanıştık. Annesi geldi ve 'Burhan özel bir çocuk birlikte boks yapabilir miyiz" dedi. Ben, ' Deneyelim' dedim. Yaklaşık 4 yıldır birlikteyiz. Antrenmanlarda Burhan çok özverili. Sporu ve boksu çok seviyor. Burhan'a bir defa söylüyorum hemen yapıyor? dedi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu Sorumlusu Filiz Saltan,? Özel çocuklarımızla 12 yıldır gönüllü olarak çalışıyoruz. 9 annemiz ve hepsi özel çocuk annesidir. Özel çocuklarımız Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte olmaktan, futbol oynamaktan, resim çizmekten, bir şeyler üretmekten çok zevk alırlar? diye konuştu.