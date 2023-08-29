Burgazada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Burgazada açıklarında sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Burgazada açıklarında sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
KEGM'den yapılan açıklamada, Burgazada açıklarında sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 17 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Fenerbahçe Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Erdal Turanli - Güncel