Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 13 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Büyükada'ya emniyetle yanaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.