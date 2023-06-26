Üye Girişi
Haberler
Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Güncel Haberler

Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 13 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Büyükada'ya emniyetle yanaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Burgazada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 13 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Büyükada'ya emniyetle yanaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Büyükada Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title