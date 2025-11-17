Bureau Emekçileri Sendikası, Sağlıklı Beslenme Maliyeti ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının Kasım 2025 için 38 bin 604 lira, yoksulluk sınırının ise 95 bin 562 olduğunu açıkladı.

BES-AR, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. BES-AR'ın gıda madde fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Kasım 2025 için 38 bin 604 lira olarak açıklanırken bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 63 bin 88 lira oldu.

Gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan ve "yoksulluk sınırı" olarak ifade edilen rakam ise ise 95 bin 562 lira olarak hesaplandı.

BES-AR tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük bin 286 lirayı geçti. 2025 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."