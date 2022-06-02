Burdurlu Kadın Yurttaştan Erdoğan'a Tepki: "Ben Sürtük Değilim, 'Sürtük' Diyemezsiniz" - Haberler

Haber: MAHİR BAĞIŞ/MUHAMMET FATİH BAŞCI - Kamera: KEMAL SEVİNDİRCİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Burdur'un Bucak ilçesinde mikrofon uzattığı 65 yaşındaki bir kadın, partisinin dünkü grup toplantısında söylediği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Bucaklı kadın, "Ben sürtük değilim, 'sürtük' diyemezsiniz" dedi. Akşener, "Sayın Erdoğan, bu ablanın da benim de senin de onun da Cumhurbaşkanı olmaya yemin ettin. Bizim namuslarımıza haksız yere, hukuksuz yere iftira atan, el uzatan olduğu zaman o eli kırmak üzere yemin ettin, namusun üzerine yemin ettin. O yemini bozdun" diye konuştu.

Meral Akşener, bugün Burdur'un Bucak ilçesinde yurttaşlara hitap etti. Akşener, konuşmasına, "20 Ocak 2020'den beri il il, esnaf esnaf, arkadaşlarımla birlikte bazen ev ev geziyoruz. Bugün de Bucak'tayız… En az 15 yıldır esnafın adını siyasilerin dilinden duyan var mı? Duyamazsınız. Çünkü çok rahat ediyorlar, 'şuculuk buculuk' ile politika yapmak dünyanın en rahat işi. 'Şapkamı assam, ceketim assam bana oy verirler' nobranlığı, saygısızlığı sürüyor. Evet bitti, beraber bitirdik, daha da beraber bitireceğiz" diyerek başladı.

"AYIN 10'UNA KADAR 5 LİRAYLA GEÇİNECEĞİM"

Akşener'in mikrofon uzattığı bir genç, Ankara'dan Burdur'a üniversite okumak için geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ben, buraya Ankara'dan geldim başkanım. Ben buraya geldim, okumaya. 850 lira veriyorlar. 5 lira param yok. Ayın 10'una kadar 5 lirayla geçineceğim. Ben, bu düzene karşıyım. Dört tane evi olan adama burs veriyorlar, benim bir tane evim var Ankara'da, burs vermiyorlar. Böyle bir düzen için yaşıyoruz."

"BEN SÜRTÜK DEĞİLİM, 'SÜRTÜK' DİYEMEZSİNİZ"

Akşener'in mikrofon uzattığı bir kadın yurttaş ise 65 yaşında olduğunu belirtti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin dünkü grup toplantısında söylediği sözlere tepki göstererek, "Sürtük değiliz. 50 senedir kocamla yaşıyorum. 14 senedir kocam felç. Kimsenin yüzünü bakmıyorum. Allah'tan başka kimseyi bilmiyorum. 15 yaşında evlendim. Ben sürtük değilim, 'sürtük' diyemezsiniz" diye konuştu.

Akşener, bunun üzerine konuşmasını şöyle sürdürdü:

"NAMUSUN ÜZERİNE YEMİN ETTİN. O YEMİNİ BOZDUN"

"Bu abla dedi ki 'Ben oruçluyum şu anda, 14 yaşında evlendim, kocamdan başka bir erkek görmedim, Allah'tan başka kimseye biat etmedim ve ben sürtük değilim'. Sayın Erdoğan duydun mu? Bu ablayı duydun mu? Sen Cumhurbaşkanı'sın, bir yemin ettin Sayın Erdoğan. Hepimizin Cumhurbaşkanı olacağına yemin ettin, namusun üzerine ettin Sayın Erdoğan. Bu ablanın da benim de senin de onun da Cumhurbaşkanı olmaya yemin ettin. Bizim namuslarımıza haksız yere, hukuksuz yere iftira atan, el uzatan olduğu zaman o eli kırmak üzere yemin ettin, namusun üzerine yemin ettin. O yemini bozdun. Şimdi, şehirli kadınlar kızdı zannettin değil mi? Bak, baş örtülü, tülbent örtülü bir ablamız bu. Şimdi namusunun üzerine ettiğin yeminini bozdun ama ilk defa bozmuyorsun. O Cumhurbaşkanlığı yeminin her bir kelimesini bozdun. Ama üzülme ablacım; az kaldı, gidiyorlar.

Şu gencin ahıyla gidiyorlar, senin ahınla gidiyorlar, siftah yapmayan esnafın ahıyla gidiyorlar, gebe ineğini ağlayarak kesime gönderen besicinin göz yaşlarının ahıyla gidiyorlar. Bugün burada size bir şeyler anlatacaktım ama ablam benim vicdanımı da kalbimi de beynimi de yaktı ama namusu üzerine yemin edenler yeminini bozdukları zaman hem dahilde hem hariçte ceza görürler. Bugün bir şey yapılamazsa bile kalpte, vicdanda, ahirde ceza görürler ve bu ceza elbette vicdanlarımızda verilecektir."

ANKA / Güncel