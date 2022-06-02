Burdur Yeşiolva'da Akşener'e Dert Yanan Esnaf: "Bir Gölümüz Vardı, Yazımızı Kışımızı Kurtarıyordu Ama İşler Bitti" - Haberler

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Burdur Yeşilova'da dinlediği bir esnaf, "Bir gölümüz vardı göl sayesinde yaz biraz hareketleniyordu, yazımızı kışımızı kurtarıyordu ama işler bitti. Sabahleyin 07.00'de açtık dükkanımızı. Şu dışarıdan gelen arkadaşlar su, sigara aldılar. 46 köyümüz pazara geliyor akşama kadar siftah yapacağız diye bekliyoruz" diye dert yandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ülke çapında başlattığı esnaf ziyaretlerinin ikinci turuna devam ediyor. Akşener'in bu haftaki ilk durağı Burdur'un Yeşilova ilçesi oldu. Akşener'e ilk girdiği dükkanda bölgenin meşhur ürünlerinden lavanta gazozu ikram edildi. Akşener'in "İşler nasıl" diye sorması üzerine esnaf, şunları söyledi:

"Sorma bitti, bir gölümüz vardı göl sayesinde yaz biraz hareketleniyordu, yazımızı kışımızı kurtarıyordu ama işler bitti. Sabahleyin 07.00'de açtık dükkanımızı. Şu dışarıdan gelen arkadaşlar su, sigara aldılar. 46 köyümüz pazara geliyor, akşama kadar siftah yapacağız diye bekliyoruz. İki evladım var, kızım iki tane üniversite bitirdi 87 puan aldı, Türkiye'nin en ücra köşelerini bile tercih etti, iki sene üç sene mücadele etti, yıllarca KPSS'ye girdi nihayet 41 yaşında bebeği oldu. Bıraktı, olmadı. Bu çocuğun hakkı nereye gidecek, kimden alacağız?"

Akşener ise "Böyle bir kayırma, yandaş kayırma, dayı sorma zaman zaman olurdu onları da eleştirirdik ama böylesi hiç olmadı. Hayat hakkı yok, farklılığa hayat hakkı yok. Kızınızın konumundaki pek çok gencin gençliğini çaldılar, umutlarını hayallerini çaldılar. Ama bunun vebali çok yüksek" diye yanıt verdi. Esnaf da "Hiç hakkımı helal etmiyorum" karşılığını verdi.

Akşener'in Yeşilova'da ziyaret ettiği bir fırıncı ise işlerinin durumu hakkında "İdare ediyor, pek iyi sayılmaz" dedi. Akşener'in "Pandeminden önce kaç çuval işliyordunuz, şimdi kaç çuval işliyorsunuz" diye sorması üzerine fırıncı, "O zaman 10-12 çuval işliyorduk şimdi 5 çuvala düştü. Şu anda işçi çalıştıramıyoruz kendimiz çalışıyoruz, önceden 5-6 kişi çalışıyorduk" dedi.

Akşener'in ziyaret ettiği bir erkek kuaföründeki işsiz bir genç, "Güvenlik görevlisiydim şu sıralar işsizim. Şu anda eşim çalışıyor da onun sayesinde yoksa hepten bittik yani" diye konuştu.

ANKA / Güncel