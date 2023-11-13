Burdur Yeşilova'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Burdur'un Yeşilova ilçesinde saat 08.28'de deprem meydana geldi. AFAD depremin 13,23 kilometre derinlikte ve 4,4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde saat 08.28'de deprem meydana geldi. AFAD depremin 13,23 kilometre derinlikte ve 4,4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
AFAD bugün saat 08.28'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde 13,23 kilometre derinlikte ve 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel