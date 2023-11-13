Haberler

Burdur Yeşilova'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Burdur'un Yeşilova ilçesinde saat 08.28'de deprem meydana geldi. AFAD depremin 13,23 kilometre derinlikte ve 4,4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde saat 08.28'de deprem meydana geldi. AFAD depremin 13,23 kilometre derinlikte ve 4,4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

AFAD bugün saat 08.28'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde 13,23 kilometre derinlikte ve 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Güncel Haberler

title