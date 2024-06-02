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Yamaç paraşütçüleri Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

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BURDUR'da yamaç paraşütçüleri yaptıkları atlayışlarla Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

BURDUR'da yamaç paraşütçüleri yaptıkları atlayışlarla Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla Burdur İl Jandarma Komutanlığı ile Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ortak etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları bu hafta sonu yaptıkları atlayışta Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Avşar Tepe'den atlayış gerçekleştiren sporcular halk plajına indi. Sporcular paraşütlerine Atatürk posteri, Türk bayrağı, 'Jandarma 185 yaşında' yazılı pankartlar astı.

Etkinliği izleyen Burdur Valisi Türker Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Vali Öksüz, Jandarma Teşkilatımız 185 yıldır özellikle kendi sorumluluk bölgesinde, kırsal alanda suç ve suçluyla mücadelede çok önemli hizmetler vermekte. Jandarma Teşkilatımız ülkemizin en ücra noktasına kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için önleyici kollayıcı hizmetlerden adli hizmetlere kadar çok geniş bir yelpazede fedakarca çok büyük hizmetlerde bulundu. Jandarma Teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Hakikaten 185 yıldır ülkemize çok önemli katkıda bulundu. Görevini yaparken şehit jandarma teşkilatı mensuplarımızı rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum. Bugün 10 yamaç paraşütçüsü teşkilatımızın bu önemli gününü renkli etkinliklerle kutlamak için atlayış yaptı dedi.

Etkinlikte tandem (ikili) atlayış yapan İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de İlk defa böyle bir atlayış yaptım. Zevkli olduğunu duyuyordum. Ben de denedim. Korkulacak bir şey yok. Denemenizi tavsiye ediyorum diye konuştu.

HABER- KAMERA Mesut MADANBURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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