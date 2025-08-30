Burdur ve Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Burdur ve Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Burdur Polisevi Göl Dinlenme Tesisleri'ndeki programda, Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Tank Albay Metin Çelebi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz tebrikleri kabul etti.

İl protokolüyle pasta kesen Bilgihan, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlığı uğruna sergilediği kahramanlığın en önemli sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Büyük Taarruz'un milletin kaderini değiştirdiğini vurgulayan Bilgihan, Türk ordusunun tarihin en büyük destanlarından birini yazarak düşmanı bozguna uğrattığını ifade etti.

30 Ağustos'un sadece tarihi bir zafer değil, geleceğe dair sorumlulukları da hatırlattığını dile getiren Bilgihan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığın yanı sıra adalet ve barışın da öncüsü olduğunu belirtti.

Isparta

Isparta'da bir otelde düzenlenen resepsiyonda, Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tebrikleri kabul etti.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen fener alayında, belediye önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mimar Sinan Caddesi'nden ellerinde bayraklar ve fenerlerle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.