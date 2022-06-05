Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

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Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren, Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Karaman Konya Niğde Güncel Haberler

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