Burdur ve Erzurum'da ilkbahar farklı yaşanıyor - Haberler

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Burdur ve Erzurum'da ilkbahar farklı yaşanıyor

AA - Bilal Altıok - Güncel
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-Burdur ve Erzurum'daki farklı hava koşullarının badem ağaçları üzerinden karşılaştırılması Burdur ve Erzurum'da ilkbahar farklı yaşanıyorBURDUR/ERZURUM - Burdur'un Bucak ilçesinde ilkbaharda açan erik ve şeftali çiçekleri bahçeleri renklendirirken, Erzurum'da ise ağaçlarda açan çiçekler...

- Burdur ve Erzurum'daki farklı hava koşullarının badem ağaçları üzerinden karşılaştırılması Burdur ve Erzurum'da ilkbahar farklı yaşanıyor

BURDUR/ERZURUM - Burdur'un Bucak ilçesinde ilkbaharda açan erik ve şeftali çiçekleri bahçeleri renklendirirken, Erzurum'da ise ağaçlarda açan çiçekler kar altında kaldı.

Burdur ve Erzurum'da ilkbahar farklı yaşanıyor

Burdur ve Erzurum'da ilkbahar farklı yaşanıyor

Burdur ve Erzurum'da ilkbahar farklı yaşanıyor

AA / Bilal Altıok - Güncel

İlkbahar, Erzurum, Burdur, Erik, Güncel, Haberler

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