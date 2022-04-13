Burdur ve Erzurum'da ilkbahar farklı yaşanıyor
AA - Bilal Altıok - Güncel
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-Burdur ve Erzurum'daki farklı hava koşullarının badem ağaçları üzerinden karşılaştırılması Burdur ve Erzurum'da ilkbahar farklı yaşanıyorBURDUR/ERZURUM - Burdur'un Bucak ilçesinde ilkbaharda açan erik ve şeftali çiçekleri bahçeleri renklendirirken, Erzurum'da ise ağaçlarda açan çiçekler...
- Burdur ve Erzurum'daki farklı hava koşullarının badem ağaçları üzerinden karşılaştırılması Burdur ve Erzurum'da ilkbahar farklı yaşanıyor
BURDUR/ERZURUM - Burdur'un Bucak ilçesinde ilkbaharda açan erik ve şeftali çiçekleri bahçeleri renklendirirken, Erzurum'da ise ağaçlarda açan çiçekler kar altında kaldı.