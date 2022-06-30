Burdur Valisi Arslantaş, LGS'den tam puan alan öğrenciyi tebrik etti Vali Ali Arslantaş, Burdur'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Melih Burak Güngör için tebrik mesajı yayınladı. Vali Ali Arslantaş, Burdur'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Melih Burak Güngör için tebrik mesajı yayınladı. Arslantaş, mesajında, Şehit Akif Altay Ortaokulu öğrencisi Güngör'ün sınavdan tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Başarısından dolayı Güngör'ü tebrik ettiğini belirten Arslantaş, "Başarılarının bundan sonraki eğitim hayatında devam etmesini diliyorum. Bu vesileyle öğrencimizin sınava hazırlanmasında fedakarlık yapan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. AA / Bilal Altıok - Güncel Burdur LGS Güncel Haberler

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