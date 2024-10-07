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Burdur Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Eylemi

Burdur Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Eylemi
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenleyerek, Filistin halkına daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladılar.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrenci toplulukları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Topluluk üyeleri, İstiklal Yerleşkesi'ndeki Avşar Han'ın önünde pankartlarla toplandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Burdur Üniversite Koordinatörü Kemal Çapa, öğrenci toplulukları adına yaptığı açıklamada, Filistin'e daha fazla destek verilmesinin gerektiğini söyledi.

Filistin topraklarında 365 gündür zulmün devam ettiğini dile getiren Çapa, "Binlerce masum insan, İsrail'in bombaları altında can verdi. Uluslararası toplumun bu zulme karşı ayağa kalkması ve Batılı ülkelerin sadece kınamayla yetinmeyip gerçek destek vermesi gerekmektedir." dedi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin ve katliamlarının son bir yılda artığına dikkati çeken Çapa, "Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da masum insanların kanı akarken uluslararası sessizlik bu zulmü meşrulaştırmaktadır. Birçok Batılı ülke, insan hakları iddiasında bulunurken bu vahşeti görmezden geliyor ve İsrail'i koruyor. Filistin'in acısı, tüm insanlığın acısıdır. Ekonomik yaptırımlar, İsrail'e karşı en güçlü silahımızdır. Kendi üretimimizi artırarak boykotu güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel

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