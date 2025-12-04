Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı

Burdur'un ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,7 arttığı bildirildi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Burdur'dan 51 ülkeye 22 milyon 569 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) aylık olarak güncellediği veriler ve Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) istatistikleri hakkında açıklama yapan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur'un 2025 yılı ekim ayı ihracatı 18 milyon 442 bin 880 dolarken, kasım ayı ihracatının yüzde 22,4 daha fazla olduğunu belirtti.

Kentte 2024 yılı kasım ayı ihracatı 12 milyon 489 bin 640 dolarken, bu yılın kasım ayı ihracatının yüzde 80,7'lik yükselişle 22 milyon 569 bin 170 dolar olduğunu kaydeden Keyik, "Geçen yılın aynı ayına göre 10 milyon 79 bin 530 dolarlık daha fazla ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın on bir aylık döneminde toplam ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak, 215 milyon 380 bin 890 dolara yükseldi." dedi.

Serbest bölgeler hariç 51 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Keyik, en fazla ihracatın 8 milyon 573 bin 930 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'ne olduğunu belirtti.

Keyik, kasım ayı ihracatında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İhracatımızın sürekliliği ilimiz ekonomisi adına sevindirici gelişmeler arasındadır. Burdurumuzun ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve AŞ sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.