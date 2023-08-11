Burdur'un Gölhisar ilçesinde biçerdövere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde biçerdövere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölhisar ilçesine bağlı Çamköy sınırlarında bulunan Kumavşarı rampasında seyir halindeki biçerdövere, S.K. idaresindeki 15 HN 997 plakalı otomobil arkadan çarptı. Yolda seyir halinde olan ve kazayı gören diğer araçtakiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Burdur-Denizli il sınırında meydana gelen kaza yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri gelerek müdahale ettiler.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilden sağ çıkan sürücü S.K. uzun süre olayın şokunu atlatamazken, bölgeye gelen ambulans ile Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol ise kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte tekrar trafiğe açıldı. Biçerdöver şoföründe ise herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaydedildi. - BURDUR