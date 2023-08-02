Burdur'un Çeltikçi ilçesinde arazi yangını çıktı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 300 metre aralıklı iki farklı yerde aynı anda arazi yangını çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy mevkiinde henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenle 300 metre mesafeli iki farklı arazide yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın büyümeden söndürüldü.

Çıkan arazi yangınında yarım dekarlık ve 2 dekarlık iki buğday tarlası yandı. - BURDUR