Burdur'un Çavdır ilçesinde saman balyaları yangında kül oldu

Burdur'un Çavdır ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangında itfaiye ekipleri alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde çıkan yangında saman balyaları kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bayır Mahallesi'nde saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gölhisar, Çavdır, Söğüt ve Tefenni itfaiye ekiplerinin yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer alanlara sıçramasını engelleyip yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. - BURDUR