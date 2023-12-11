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Burdur'un Bucak ilçesinde yılkı atları drone ile havadan görüntülendi

11 Aralık 2023 17:50 Güncelleme: 17:52 Abone Ol

Burdur'un 2336 metre yükseklikteki en yüksek dağı olan Bucak'a bağlı Kestel köyündeki Katrancık Dağı'nda yaylalarda özgürce yaşayan yılkı atları, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sayısı her geçen yıl artan yavrularıyla dolaşan yılkı atlarının gruplar halinde otlandığı anlar yer aldı.