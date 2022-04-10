BURDUR TÜRKİYE 2'NCİSİNE DAVUL ZURNALI KARŞILAMA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BURDUR TÜRKİYE 2'NCİSİNE DAVUL ZURNALI KARŞILAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Kastamonu'da yapılan Halk Oyunları yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Şeker Ortaokulu ekibi, davul zurnalı konvoyla karşılandı.

KASTAMONU (DHA) - Kastamonu'da yapılan Halk Oyunları yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Şeker Ortaokulu ekibi, davul zurnalı konvoyla karşılandı.

Kastamonu'da düzenlenen Okul Sporları Halk oyunları Yarışması'nda Burdur Şeker Ortaokulu 'düzenlemeli dalda' Türkiye 2'ncisi oldu. Ekip, Burdur'a gelişinde Organize Sanayi Kavşağı'nda öğrenci velileri tarafından karşılandı. Ekip, davul zurnalı konvoyla okul önüne geldi. Türkiye ikincisi olan öğrenciler burada aileleri ile kucaklaştı.

Halk Oyunları ekibinin çalıştırıcısı Kenan Kayalarlı, "Kastamonu'da yapılan yarışmaya Yıldızlar Düzenlemeli dalda katıldık. Çok az bir puan farkıyla Bursa ekibinin ardından ikinci olduk. Bu Burdur için büyük bir başarı. Bu başarıyı bütün Burdur'a armağan ediyorum" dedi.

BURDUR TÜRKİYE 2'NCİSİNE DAVUL ZURNALI KARŞILAMA

BURDUR TÜRKİYE 2'NCİSİNE DAVUL ZURNALI KARŞILAMA

BURDUR TÜRKİYE 2'NCİSİNE DAVUL ZURNALI KARŞILAMA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu, Türkiye, Burdur, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title