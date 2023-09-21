BURDUR ŞEKER FABRİKASI'NDA KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLADI

2024 kampanya dönemi törenle başladı.

Fabrika bahçesindeki 69'uncu pancar alım törenine AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Türk Şeker Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Turan Arslan, STK temsilcileri, fabrika çalışanları ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Fabrika Müdürü Turan Arslan, 145 gün sürecek kampanya döneminde 755 bin ton pancar işleneceğini ve yaklaşık 102 bin ton şeker, 30 bin ton melas, 198 bin ton yaş küspe üretileceğini söyledi. Arslan, Burdur Şeker Fabrikamız 2023 Eylül ayı itibarıyla üreticilerimize 137 milyon lira ayni, 230 milyon lira nakdi olmak üzere 367 milyon lira avans ödemesi yapmıştır. Fabrikamızın 20232024 kampanya döneminde bölgemize sağlayacağı katma değer 1 milyon 900 bin lira civarında olması beklenmektedir. Hedefimiz işlediğimiz pancardan en yüksek randımanlı ve en kaliteli şekeri en düşük maliyetle üretmektir dedi. Fabrikada üçlü vardiya sistemi ile çalışılacağını da belirten Arslan, Burdur Şeker Fabrikası'nın bu yıl 6 il, 27 ilçe, 180 köyde 5845 üreticiye 144 bin 270 dekar alanda pancar ektirdiğini kaydetti.

Türk Şeker Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Açıkgöz, kampanya döneminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurban kesildi. Fabrikaya ilk pancarı getiren üreticilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından tören sona erdi.