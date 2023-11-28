BURDUR-ÖĞRETMEN KOROSUNDAN THM KONSERİ

BURDUR'da öğretmenlerin oluşturduğu Türk Halk Müziği (THM) Topluluğu'nun konseri ilgi gördü.

Burdur merkez Şehit Akif Altay Ortaokulu ile Gazi İlkokulu öğretmenlerinin oluşturduğu topluluğun Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konserini İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, CHP İl Başkanı Kadir Koç, STK temsilcileri ile vatandaşlar ilgiyle izledi.

Şehit Akif Altay Ortaokulu Müdürü Yılmaz Kasap, "Okulumuz müzik öğretmeni Özgül Baysal'ın talebiyle arkadaşlarımız yaklaşık iki aydır çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdü. Etkinliğimiz önce okul çapında olacakken il çapında Sayın Valimizin olurları ile Burdur'da Etkin Sürdürülebilir Tamamlayıcı Eğitim Projesine dahil edildi. Okul olarak böyle bir proje ile sizlerin karşısında olmak bizleri gururlandırdı. Bu gecede katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şef Özgül Baysal yönetimindeki topluluğun koro ve solo olarak seslendirdiği eserler büyük alkış aldı. Konser sonunda bu yıl emekli olan din kültürü öğretmeni Hasan Hüseyin Suna ve saz sanatçılarına İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan tarafından plaket verildi. (DHA)