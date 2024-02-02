Burdur Müzik ve Folklör Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu 'Yarin Dilinden' adlı konser düzenledi

BURDUR Müzik ve Folklör Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından 'Yarin Dilinden' adlı konser düzenledi.

Burdur Müzik ve Folklör Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda 'Yarin Dilinden' adlı konser yapıldı. Musa Kutlu'nun şefliğini yaptığı koro hicaz, suzinak, segah, hüzzam, karciğar ve beyati-araban makamında şarkılar seslendirdi. Koro üyeleri solo performans sergiledi. Konsere katılanlar Türk Sanat Müziği, şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi.