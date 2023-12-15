Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Ekim Çalışmaları Devam Ediyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Örtülü mevkiindeki 3 bin dekar araziye tritikale buğdayı, arpa ve korunga ekim işlemleri devam ediyor. Üniversite, tarlalarını etkili bir şekilde değerlendirerek hem hayvanların ihtiyacını karşılıyor hem de bilimsel araştırmalar için uygulama zemini oluşturuyor.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne ait 3 bin dekar arazide ekim çalışmaları devam ediyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Örtülü mevkiindeki 3 bin dekar araziye tritikale buğdayı, arpa ve korunga ekim işlemleri devam ediyor. Kuruluş sürecinde üniversiteye tahsis edilen arazileri en etkili şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Üniversitemize ait tarlaların bir kısmı ekildi, bir kısmında hazırlıklar devam ediyor. Kuruluş sürecinde üniversitemize tahsis edilmiş arazinin en etkili şekilde değerlendirilmesi noktasında yoğun bir çaba sarf ediyoruz dedi.

Ekilen ve hasat edilen ürünlerin hem üniversitenin çiftliğindeki hayvanların ihtiyacını karşıladığı hem de hocaların yem bitkisi üzerine yaptığı bilimsel araştırmalar için uygulama zemini oluşturduğunu anlatan Rektör Dalgar, Bu çerçevede hem üniversitenin bu arazisinin değerlendirilmesi hem de buradan elde ettiği gelirle de bilimsel araştırmalarını, kendi araştırmalarını kendi öz kaynakları ile fonlamasını amaçlıyoruz. Geçen yıl oldukça iyi neticeler aldık, verim oldukça yüksekti. Arpada dekarda 550 kiloya kadar ulaştık. İnşallah bu sene de güzel bir sezon olacak. Burada iklim ve arazi şartları kadar önemli olan bir husus da arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarla verimi her yıl biraz daha arttırmaları. Önceki yıllardan edinilen tecrübeler, bilimsel raporlar çerçevesinde her yıl bu verimi daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de buradan elde ettiğimiz sonuçları başta Burdur'daki çiftçilerimiz olmak üzere İl Tarım Müdürlüğümüzle bu tecrübeyi, bu bilgiyi paylaşıyoruz diye konuştu.

MAKÜ'nün bitkisel üretim alanları ile ilgili birimde çalışan Dr. Öğretim Üyesi Bekir Tosun da üniversitede yaklaşık olarak 3 bin dekar işlenebilir arazi olduğunu söyledi. Tosun, şunları söyledi

Güzlük ekim olarak bunun 1000 dekarını ektik. Geri kalan kısmını ise malum önümüz küresel ısınma olduğunu varsayıyorlar ve buna bağlı olarak da suyun ekonomik kullanılması lazım bu yüzden buralarda kademeli ekim yapıyoruz, yani yağış rejimini yakalayalım diye. Çünkü üniversitenin var olduğu bölge tamamen kıraç bir alan. Kıraç bir alanda biz maksimum yağışı nasıl yakalarız bunun üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve toprağı nasıl verimli kullanabiliriz, bizim üniversite olarak ana amacımız bu. Bu bağlamda şu an tritikale, arpa ve korunga ekimleri halihazırda bitmiş durumda. 350 dekar kadar korungamız mevcut. Şu anda kışlık olarak 1000 dekar civarında tritikale ve arpa ekiyoruz. Yaz döneminde baharlık ekim olarak ise yulaftan faydalanmaya çalışacağız.