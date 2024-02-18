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Burdur MAKÜ Spor ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor Arasında Arbede

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Burdur'da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Burdur MAKÜ Spor ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor arasında oynanan maçta arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında tartışma çıktı ve polis müdahale etti.

Burdur'da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Burdur MAKÜ Spor ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor arasında oynanan maçta arbede yaşandı.

Gazi Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Didim Belediye Saygın Yapı Spor, Emre Can Yıldızhan'ın golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşma da Didim Belediye Saygın Yapı Spor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Burdur MAKÜ Spor ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor futbolcuları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri duruma müdahale etti. Hakemler, polis gözetiminden sahadan ayrıldı.

Tribünden sahaya inmek isteyen bazı taraftarlar da polis tarafından engellendi.

Kaynak: AA / Güncel

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