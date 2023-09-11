BURDUR-MAHALLİ SANATÇI, SUYU ÇEKİLEN BURDUR GÖLÜ İÇİN RAP ŞARKI YAPTI

BURDURLU, Kültür ve Turizm Bakanlığı mahalli ses sanatçısı ve müzik öğretmeni Nurcan Altınok son yıllarda yaşadığı hızlı çekilme nedeniyle kuruma tehlikesi yaşayan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için şarkı yaptı.

BURDURLU, Kültür ve Turizm Bakanlığı mahalli ses sanatçısı ve müzik öğretmeni Nurcan Altınok son yıllarda yaşadığı hızlı çekilme nedeniyle kuruma tehlikesi yaşayan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için şarkı yaptı. Altınok, İçimde bastırdığım bütün duygularımı kağıda, kaleme döktüm. İnşallah takdir ederler, inşallah bir farkındalık oluşturabiliriz dedi.

Mahalli ses sanatçısı ve müzik öğretmeni Nurcan Altınok, rap tarzında ' Burdur Gölü Kurumasın' adlı şarkısına, Karakent köyü yakınlarındaki Burdur Gölü'nün çekilen alanlarında klip çekti. 2 günlük çalışmanın ardından tamamlanan klip sosyal medyada yayınlandı. Kendisinin fanatik bir Burdurlu olduğunu söyleyen Nurcan Altınok, Her haberde Burdur Gölü'nün çekildiğini duydukça kanım çekildi. Bunun üzerine gecenin bir vakti herkesin uyuduğu, rüyalara daldığı gün oturdum Burdur için ister adına 'yas' deyin ister 'farkındalık' deyin bu sözler çıktı. Bunlar kalemimden döküldü. Biraz farklı bir tarzda çünkü ben Türk Halk Müziği sanatçısıyım Türk müziği okuyorum ama şu anda gençlerin en çok dinlediği tarz rap ve trap olduğu için bu tarzda bir şarkı çıkardım dedi.

'BİZİM EN SEVDİĞİMİZ DOĞAL YERİMİZDİ'

Amacının kendisini rap alanında duyurmak ya da ispatlamak değil Burdur Gölü'nün şu anki durumunu tüm Türkiye'ye duyurabilmek ve öncelikle gençlerin dikkatini çekebilmek olduğunu vurgulayan Nurcan Altınok, Bu yaştan sonra rap mi okunur, vallahi takdir dinleyicilerin. Bu görmüş olduğunuz güzellik yıllar önce metreler ilerisinde sahil boyunca uzanıyordu ve biz bu gölde yüzmeyi öğrendik. Geçenlerde oğlumu getirdim 'Nereye gidiyoruz' dedi. 'Burdur plajına' dedim. 'Anne plaj dediğin yerde havlu olur, mayolu insanlar olur, suya girilir.' 'Oğlum biz burada öğrendik yüzmeyi burası bizim yüzme öğrendiğimiz, sosyalleştiğimiz, bizim en sevdiğimiz doğal yerimizdi' diye izah etmeye çalıştım diye konuştu.

'DUYGULARIMI KAĞIDA, KALEME DÖKTÜM'

Şarkı sözlerinde gölün çekilmesine karşı yapılabilecekleri belirtmeye çalıştığını, şarkının her sözünün nerdeyse bir slogan niteliğinde olduğunu kaydeden Nurcan Altınok, Bugün bakıyorum bu şarkıyı ben mi yazdım, evet ben yazdım evet gerçekten içimde bastırdığım bütün duygularımı ben kağıda, kaleme döktüm. İnşallah takdir ederler, inşallah bir farkındalık oluşturabiliriz dedi.

'GÖLÜMÜZ İÇİN EL ELE VERELİM'

Burdur Gölü ile ilgili farkındalık yaratmak için daha önce Tarkan ve Sümer Ezgü'nün çalışmaları olduğunu, bunun yanında yerel yönetimlerin de etkinlikler düzenlediğini hatırlatan Altınok, şöyle dedi

Yetkililerimize sesleniyorum gölümüz için ne yapabiliyorsak el ele verelim ne istiyorsanız elinizden ne geliyorsa. İstiyorum ki bu proje sadece Burdur Gölü ile kalmasın ayrıca Burdurluların dikkatini çeksin diye değil zaten müzik türünü rap yapmamızın sebebi de bu biraz genele yayalım. Türkiye geneline yayalım. Sadece yaşlılar, gençler yaş grubu da değil. 'Ne oluyor bu Burdur'da, Burdur neresi', insanlar gözü kapalı Burdur'u haritadan gösterebilmeli. Burdur'da bir göl olduğunu ve bu gölün kurumasının istenmediğini herkes duysun istiyorum. Yetkililerden en büyük ricam budur. Lütfen şu gölümüzü kurtaralım.

ŞARKININ SÖZLERİ

Burdur'umun kocaman yürekli insanları

Unutma ha geçmişini hatırla o zamanları

Masmavi uzanırdı göl boydan boya Burdur'da

Tarih kokar her yanları hanları hamamları

Bitiremez kurutamaz çekilemez sen istersen

Düşün taşın çalış üret biraz çaba mı göstersen

Duyur sesini uzaklara düşme sakın tuzaklara

Bu gölün kaderi olamaz kurumak

Ne bırakıcan bu çocuklara

Bir baştan bir başa uzanır rengi mavi

Dünyada yoktur asla ne eş ne dengi

Uzatır ellerini der beni kurtarın bari

Burdur olur mu hiç gölsüz

Kalır sağır olur dilsiz

Yiğit nasıl durur yarsız

Burdur Gölü kurumasın

Bu mesele sadece Burdur'un meselesi değil

Hey bak ne dicem yok burdayım biraz eğil

Bırak artık bu lafları sen ağasın sen paşasın

Bana dokunmayan bin yıl yaşasın

Gör duy susma konuş unutturma gölümüzü

Su hayattır su candır kurutturma gülümüzü

Göremedik hiç önümüzü tutamadık hiç sözümüzü

El ele ver kol kola gir değiştir şu yazımızı

Bir baştan bir başa uzanır rengi mavi

Dünyada yoktur asla ne eş ne dengi

Uzatır ellerini der beni kurtarın bari

Burdur olur mu hiç gölsüz

Kalır sağır olur dilsiz

Yiğit nasıl durur yarsız

Burdur Gölü kurumasın

Tozlu Burdur sözlü Burdur demek kolaydır dillere

İklim döner ağaç bitmez yenik düşersin sellere

Kadir bilmez değer vermez kulak asmazsan sözlere

Çiftçi gülmez ot yeşermez AŞ giremez bu evlere

Gölet baraj sondaj derken gitti gidiyor vakit varken

Çiftçiye destek yol yakınken kanım çekilir göl çekilirken

Yağan rahmet göl doldurmaz gölsüz Burdur yüz gülüdürmez

Damlaya damlaya göl birikmez yol tükenir ama çare tükenmez

Bir baştan bir başa uzanır rengi mavi

Dünyada yoktur asla ne eş ne dengi

Uzatır ellerini der beni kurtarın bari

Burdur olur mu hiç gölsüz

Kalır sağır olur dilsiz

Yiğit nasıl durur yarsız

Burdur Gölü kurumasın (DHA)