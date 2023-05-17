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BURDUR-KAMYONETE ÇARPAN BİSİKLETLİ YARALANDI

Güncel Haberler

BURDUR'da ışıkta bekleyen kamyonete bisikletiyle arkadan çarpan Suriyeli C.A. (16) yaralandı.

BURDUR'da ışıkta bekleyen kamyonete bisikletiyle arkadan çarpan Suriyeli C.A. (16) yaralandı.

Dün akşam üzeri bisikletiyle ilerleyen Suriyeli C.A., Cumhuriyet Meydanı'nda kırmızı ışıkta bekleyen V.Ş. yönetimindeki 34 GFJ 875 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hafif ticari aracın arka camı paramparça olurken, C.A. ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen C.A., tedaviye alındı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Güncel Haberler

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