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Burdur, Isparta ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Burdur, Isparta ve Antalya'da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını ve diğer olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

Burdur, Isparta ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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