Burdur İl Jandarma Komutanlığı Sanal Devriye Uygulamasında 50 Siteye İşlem Yapıldı
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının gerçekleştirdiği sanal devriye uygulamasında terör propagandası, yasa dışı bahis gibi suçlardan 50 siteye işlem yapıldı. Ayrıca terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen bir internet sitesi erişime kapatıldı ve 47 sosyal medya hesabı Bilgi Teknolojileri Kurumuna bildirildi. Yasa dışı bahis ve kumar işlemlerine aracılık ettiği tespit edilen 3 internet sitesi ise erişime engellendi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurların yapmış olduğu sanal devriye uygulamasında terör propagandası, yasa dışı bahis gibi farklı suçlardan 50 siteye işlem yapıldı
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21 Ekim -11 Kasım tarihleri arasında icra edilen sanal devriyeler neticesinde sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen 1 internet sitesi erişime kapatıldı. Siber Suçlarla Mücadele çerçevesinde 47 adet sosyal medya hesabı değerlendirilmek üzere Bilgi Teknolojileri Kurumuna bildirildi. Ayrıca 3 adet yasa dışı bahis ve kumar işlemlerine aracılık ettiği tespit edilen internet siteleri USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) koordinesinde muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadı ile erişime engellenmesine yönelik işlem tesis edildi. - BURDUR