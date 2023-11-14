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Burdur İl Jandarma Komutanlığı Sanal Devriye Uygulamasında 50 Siteye İşlem Yapıldı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının gerçekleştirdiği sanal devriye uygulamasında terör propagandası, yasa dışı bahis gibi suçlardan 50 siteye işlem yapıldı. Ayrıca terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen bir internet sitesi erişime kapatıldı ve 47 sosyal medya hesabı Bilgi Teknolojileri Kurumuna bildirildi. Yasa dışı bahis ve kumar işlemlerine aracılık ettiği tespit edilen 3 internet sitesi ise erişime engellendi.