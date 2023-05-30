Burdur İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Veriyor

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri veriliyor. Ayrıca KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.