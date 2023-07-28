Burdur İl Jandarma Komutanlığı 2023 İlk 6 Aylık Asayiş Çalışmalarını Açıkladı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023 yılının ilk 6 ayında bin 884 şahıs hakkında adli işlem yaparak çok sayıda malzeme ele geçirdi. İl genelinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için birçok operasyon gerçekleştirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2023 yılının ilk 6 aylık asayiş çalışmalarında bin 884 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde birçok operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasında meydana gelen 677 asayiş olayında 890 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. Bu olaylarda 3 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 18 adet av tüfeği, 6 adet bıçak, 20 litre yağ (motor yağı), 1 adet televizyon, 2 adet altın bilezik, 1 adet yarım altın, 1 litre viski, 6 adet motosiklet ele geçirildi.

İl genelinde yapılan 438 bin 623 şahıs sorgulamasından 934 aranan şahıs, 332 bin 508 araç sorgulamasından 32 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 2023 yılında azim ve kararlılıkla sürdürülen titiz araştırmalar sonucunda; 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şahıs yakalandı.

Meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması çerçevesinde icra edilen faaliyetler sonucunda; 2023 yılında itibaren 16'sı mal varlığına karşı suçlar ve 9'u kişilere karşı suçlar olmak üzere 25 nitelikli olaya destek verildi ve bu olayların tamamı aydınlatılarak 50 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 9'u adli makamlarca tutuklandı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele çerçevesinde icra edilen faaliyetler sonucunda ise; 2023 yılında çalınan 2 milyon 172 bin TL değerindeki muhtelif malzeme sahiplerine teslim edildi. - BURDUR