Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur haberleri! Üzerinde İbranice semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi

Güncel Haberler

Burdur haberleri! Üzerinde İbranice semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi

Burdur haberler... KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada üzerinde İbranice işaret ve semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada üzerinde İbranice işaret ve semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, torpido gözünde üzerinde İbranice işaret ve semboller olan deri kitap ile ceylan derisi üzerine İbranice motif ve sembollerin olduğu kemer ele geçirildi. Otomobildeki Z.Y. ve Z.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title