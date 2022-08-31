Burdur haberleri! BURDUR'DA 30 AĞUSTOS RESEPSİYONU Güncel Haberler Burdur gelişmesine göre BURDUR'da, Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Arslantaş tarafından resepsiyon verildi. BURDUR'da, Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Arslantaş tarafından resepsiyon verildi. Göl Polis Tesisleri'nde düzenlenen resepsiyona, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı. Resepsiyona gelenleri eşi Hatice Arslantaş ile karşılayan Vali Arslantaş, 30 Ağustos'un bir olma ruhuyla yazılan muhteşem bir destan olduğunu söyledi. Arslantaş, "30 Ağustos, 6 yüzyılın yorgunluğuyla artık doğal ömrünü tamamlayan Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Zümrüdü Anka misali küllerinden yeniden doğmasının tarihidir" diye konuştu. Vali Arslantaş, üzerinde '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılı pastayı, protokol üyeleriyle birlikte kesti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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